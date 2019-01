Milan, con la Samp in Coppa Italia possibile prima da titolare per Conti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan prosegue la preparazione in vista della gara di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma sabato. Secondo Tuttosport il tecnico Gattuso sta seriamente pensando di schierare titolare per la prima volta in stagione andrea Conti, reduce da un lungo infortunio e che nelle ultime settimane sta recuperando la migliore condizione. Chance dal primo minuto anche per Reina, Laxalt, Suso e probabilmente Castillejo.