© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport riporta la chiusura dell'indagine sull'affare Acerbi, con il procuratore Pecoraro che ha spedito il fascicolo al club rossonero con le conclusioni del deferimento. Ci potrebbe essere patteggiamento, ma il Milan fa sapere che non ci saranno accordi su una squalifica, così come per una multa pesante.