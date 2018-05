Milan, Conti al lavoro per recuperare insieme a Mammana dello Zenit

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Proseguono le sedute fisioterapiche per il terzino del Milan Andrea Conti dopo l'ultimo infortunio. Il calciatore ex Atalanta è atteso in campo per la prossima stagione e, dopo la nuova operazione al ginocchio, sta svolgendo il programma di recupero concordato con la società.

Come rivela la sua ultima story su Instagram, Conti però non si sta allenando da solo: con lui c'è anche Emanuel Mammana, difensore argentino di proprietà dello Zenit San Pietroburgo alle prese col recupero dal suo stesso infortunio.