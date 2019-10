Milan, Conti e Calabria non convincono: Pioli al lavoro per soluzioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Pioli lavora per far migliorare il Milan e uno degli aspetti sui quali si sta concentrando, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è la corsia destra di difesa. Andrea Conti e Davide Calabria hanno deluso, il primo per le prestazioni e lo stato di forma, il secondo per le due espulsioni rimediate in questo avvio di stagione. Oltre a questo, sempre secondo il quotidiano, da quella zona del campo sono arrivati troppi gol.