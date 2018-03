Milan, Conti: "Non mi sento pronto, ci vuole ancora un po' per il 100%"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti, giocatore del Milan, ha parlato cosi nel pre partita ai microfoni di Premium Sport: "Sono molto contento, sono emozionato come la prima volta. Abbiamo passato un momento difficile, per tornare in campo non mi sento ancora pronto. Ci vuole ancora un po' di tempo per essere al 100%".