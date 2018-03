Milan, Conti verso gli States: visita specialistica a Pittsburgh

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Andrea Conti è in partenza in questi momenti per Pittsburgh, negli Stati Uniti d'America. In Pennsylvania verrà effettuata una visita specialistica dallo stesso chirurgo che operò Zlatan Ibrahimovic nel 2017, per capire meglio le condizioni del ginocchio sinistro, che ieri ha riportato una forte distorsione durante l'allenamento mattutino a Milanello. Il terzino classe 1994 verrà accompagnato durante questo viaggio dal dottor Melegati, medico del Milan. I tempi di recupero sono stimati in 50-60 giorni. Dunque, stagione finita per Conti, che potrà, perlomeno, essere al meglio in vista della nuova stagione.