Milan, contro lo Shamrock il primo passo in Europa League: tutte le quote sulla gara

vedi letture

Rossoneri contro gli irlandesi esordio ufficiale della stagione

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Milan in campo stasera da favorito nei preliminari di Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. I rossoneri guardano con grande fiducia e ottimismo alla nuova stagione che parte di fatto oggi; grazie anche al rinforzo di Sandro Tonali e alla conferma di Zlatan Ibrahimovic. Gli esperti di Sisal Matchpoint non hanno dubbi, il Milan è dato nettamente favorito per la vittoria a 1.18, per il successo degli irlandesi si sale a ben 17 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 6.25. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria milanista. Lo Shamrock Rovers sta dominando la Premier Division con 8 punti di vantaggio sulla seconda Bohemians, non ha ancora perso e ha incassato appena 6 reti in 11 partite: il Milan è però squadra di ben altra portata tanto che il gol dei rossoneri sembra scontato in entrambi i tempi, a 1.67. Occhi puntati sul neo acquisto Tonali, che però dovrebbe partire dalla panchina: il suo gol all'esordio con la maglia rossonera è proposto a 5.50, mentre il principale indiziato a mettere il suo sigillo sul match è Ibrahimovic, in gol a 1.55 e con l'eventualità doppietta a 3.60. Scontato il passaggio turno dei rossoneri, dato appena a 1.03. (ANSA).