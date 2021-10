Milan, Covid e mal di schiena hanno frenato Giroud: ora però serve una crescita

L'Olivier Giroud visto martedì in campo contro l'Atletico Madrid è certamente una copia sbiadita rispetto a quello che aveva fatto brillare gli occhi dei tifosi milanisti nelle prime uscite stagionali. Dietro al rendimento negativo del francese c'è una spiegazione ben precisa: come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, l'ex Chelsea è stato costretto a saltare diversi allenamenti a causa del Covid prima e del mal di schiena poi e per un giocatore della sua stazza è un vero problema. La speranza di tutto l'ambiente rossonero è che possa ritrovare la forma migliore durante la sosta per le nazionali.