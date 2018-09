Milan, Cutrone e Calabria in gruppo. Caldara ancora a parte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due notizie buone per il Milan di Gattuso e una meno buona. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Cutrone ha svolto quasi tutto l'allenamento con il resto della squadra e ha anche calciato in porta. Dunque, potrebbe esserci contro l'Empoli. Così come Calabria, che dovrebbe essere a disposizione. La notizia meno buona riguarda, invece, Caldara. Anche oggi l'ex Atalanta non si è allenato con il resto dei compagni, perché l'affaticamento all'ileopsoas gli dà ancora fastidio, svolgendo solamente attività in palestra.