Milan, Cutrone non recupera: il problema alla caviglia lo tiene fuori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il Dudelange, Patrick Cutrone è costretto a saltare anche la gara odierna del suo Milan contro l’Atalanta a San Siro: il giovane centravanti non è stato infatti convocato da Gattuso in quanto non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia rimediato con la Nazionale Under 21. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.