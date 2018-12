© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan si prepara a tornare in campo contro il Frosinone, a caccia della vittoria che potrebbe, almeno per qualche ora, riportare il sereno in casa rossonera. In tutto questo Rino Gattuso sta pensando di confermare il 4-3-3 e in questo caso sarebbe ancora una volta Patrick Cutrone a rimetterci il posto, con il giovane attaccante che partirebbe dalla panchina lasciando spazio a Gonzalo Higuain.