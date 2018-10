Milan, da domani Higuain in gruppo. Può farcela già per l'E.League

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie in casa Milan: come riporta 'Sky', da domani il centravanti argentino Gonzalo Higuain dovrebbe tornare ad allenarsi col resto del gruppo: l'ex Juventus tornerà a disposizione per la sfida di Europa League contro l'Olympiacos o, al massimo, per il prossimo match di campionato contro il ChievoVerona.