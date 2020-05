Milan, da domani screening ai giocatori. Tamponi solo se autorizzati

Milanello resta chiuso, test a giocatori e staff in cliniche

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Milanello resterà chiuso fino alla ripresa degli allenamenti ma da domani i giocatori del Milan e lo staff rossonero inizieranno però uno screening medico in alcune cliniche di Milano, primo passo per riprendere l'attività sportiva dopo lo stop per il Coronavirus. Il Milan, spiegano fonti del club, farà gli esami previsti dal protocollo ideato dal Comitato Medico Scientifico (esami del sangue, elettrocardiogramma e altri test di routine), mentre utilizzerà i tamponi solo quando saranno inequivocabili le autorizzazioni da parte del governo e dell'Ats locale. Servirà qualche giorno per processare tutto il personale per cui, se non verranno registrate anomalie, il Milan potrebbe iniziare gli allenamenti entro il weekend. Ibrahimovic e Kessie devono ancora rientrare a Milano dai loro Paesi ma sono in contatto con la dirigenza per studiare il da farsi. (ANSA).