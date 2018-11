© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic aspetta la chiamata del Milan ed è pronto a tornare in Italia per vestire la maglia rossonera. In passato però ci sono stati alcuni cavalli di ritorno che non hanno funzionato nel club meneghino, come per esempio quelli relativi a Ruud Gullit, Roberto Donadoni, Andriy Shevchenko e Mario Balotelli. Leonardo spera che nel caso in cui dovesse tornare lo svedese le cose possano andare per il meglio, sempre che la UEFA consenta al Milan di riprendere Ibra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.