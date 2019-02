Milan, da Magni a Fiori: ora Donnarumma è un altro portiere

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano 'Libero' oggi in edicola fa il punto sul momento di Gianluigi Donnarumma, perno del Milan di Gennaro Gattuso. La crescita del portiere classe '99 è sotto gli occhi di tutti e il merito, si legge, è anche della scelta presa la scorsa estate dalla società di affidare la sua preparazione a Valerio Fiori, ex terzo portiere rossonero, al posto di Alfredo Magni.

In questo 2019 Donnarumma è stato sempre protagonista in positivo e ha subito due soli gol: uno a Gedda nella gara di Supercoppa Italiana e un altro domenica scorsa all'Olimpico contro la Roma.