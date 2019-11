Milan, Daniel Maldini scatenato nella partitella in famiglia: tripletta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Partitella in famiglia insieme alla formazione Primavera da tre tempi di venti minuti ciascuno quest'oggi per il Milan di Stefano Pioli. Presenti il Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e il Direttore Sportivo Frederic Massara. La sfida, alla quale hanno partecipato i giocatori non impegnati con le varie Nazionali, è terminata 5-0 per la Prima squadra grazie alla tripletta di Daniel Maldini, le reti di Andrea Conti e Jack Bonaventura