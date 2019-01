© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Paquetá e Krzysztof Piatek debuttano a San Siro. Il brasiliano sarà in campo dal 1' contro il Napoli, mentre il polacco troverà spazio a gara in corso. La Gazzetta dello Sport scrive che il Milan si augura che possa andargli come avvenne per Pato, Luiz Adriano, Oliveira, Sormani, Amarildo, Germano e Del Vecchio, tutti brasiliani che hanno segnato alla loro prima a San Siro. Pato, tra l'altro, fece gol proprio al Napoli. Corsi e ricorsi da cui Paquetà potrà trovare conforto.