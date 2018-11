Milan, defaticante per chi ha giocato in Europa League

© foto di PHOTOVIEWS

Squadra a Milanello, questa mattina, dopo la vittoria in Europa League ma soprattutto già in preparazione del prossimo impegno che vedrà il Milan affrontare il Parma, domenica 2 dicembre alle 12.30, in campionato a San Siro. Consueto lavoro defaticante per gli undici titolari. In campo alle 11.00, invece, gli altri componenti della rosa che sul centrale hanno iniziato il riscaldamento con un torello seguito da una serie di allunghi e da alcuni esercizi di stretching. Poi spazio alla tecnica e al possesso palla. L'allenamento si è concluso giocando una partitella su campo ridotto. Per la giornata di vigilia il pranzo è previsto alle 9.45 e la rifinitura dalle 12.00. Al termine la squadra avrà il pomeriggio libero e dovrà rientrare a Milanello alle 20.00. La conferenza stampa di Mister Gattuso si svolgerà alle 14.30.