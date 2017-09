Milan, defaticante per i giocatori impegnati in Europa

Fonte: acmilan.com

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Nella mattinata di venerdì, da poco tornati da Vienna dopo il 5-1 in Europa League, i rossoneri hanno ripreso subito a lavorare a Milanello. Non c'è tempo da perdere, c'è da preparare la sfida casalinga di domenica con l'Udinese. I giocatori impiegati dall'inizio all'Ernst Happel Stadion hanno svolto un allenamento di tipo defaticante. Per i non convocati, invece, prima mezz'ora dedicata a riscaldamento (corsa), esercizi con ostacoli bassi, scatti e potenziamento muscolare. A questo gruppo, una volta terminata la loro iniziale sessione in palestra, si sono aggregati anche i ragazzi partiti dalla panchina per una sfida a porte piccole e la partitella finale. Sabato, vigilia della quarta giornata di campionato, la rifinitura è in programma nel pomeriggio, mentre Vincenzo Montella parlerà in conferenza stampa alle 12.30.