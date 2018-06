Milan, domani in programma un nuovo Cda: i punti all'ordine del giorno

Buyo contro Rubiales: "Non ha esperienza, esonero Lopetegui insensato"

Domani è in programma a Casa Milan il nuovo Consiglio d’Amministrazione del club rossonero: il Cda ratificherà il versamento della rata precedente di dieci milioni di euro di aumento di capitale e prenderà atto della sottoscrizione delle azioni già avvenuto da parte di Yonghong dei mancanti 32 milioni. Si parlerà inoltre bilancio che verrà chiuso al 30 giugno, della questione stadio, della sentenza Uefa e della nascita di un’associazione di piccoli azionisti che andrà ad affiancarsi all’APA, l’associazione già esistente. Non è tra i punti all’ordine del giorno, ma durante il Cda si discuterà anche del nuovo socio di minoranza che è pronto a fare il suo ingresso nel Milan. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

