Milan, domani seduta facoltativa e mercoledì ripresa per tutti. Kjaer verso il rientro in gruppo

Dopo la pausa natalizia la Serie A è pronta a ritornare in campo e così anche la capolista Milan, impegnata nella gara contro il Benevento. Secondo quanto appreso da TMW, la squadra di Stefano Pioli tornerà ad allenarsi nella giornata di domani, ma potrebbero non essere presenti tutti i giocatori poiché sarà solo un allenamento facoltativo. Il 30, invece, obbligatoriamente tutti i calciatori disponibili torneranno ad allenarsi in gruppo. I restanti allenamenti si disputeranno il 31 mattina, il 1° gennaio 2021 pomeriggio e il 2 gennaio mattina. Poi, ci sarà la partenza per Napoli in aereo con successivo transfer per Benevento. Tra gli infortunati si segnala il possibile rientro in gruppo di Kjaer tra martedì e mercoledì.