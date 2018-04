Milan, domenica Suso e Calhanoglu torneranno dal primo minuto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sabato scorso, nella gara persa dal Milan contro il Benevento, Calhanoglu non era stato nemmeno convocato, mentre Suso ha iniziato il match dalla panchina. E come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, domenica i due attaccanti esterni rossoneri torneranno in campo dal primo minuto nella trasferta contro il Bologna.