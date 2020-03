Milan, Donnarumma out con il Genoa ma le sue condizioni non preoccupano

Gigio Donnarumma è ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato contro la Fiorentina e per questo sarà assente domenica contro il Genoa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le condizioni del giovane portiere rossonero non preoccupano, semplicemente il giocatore e Pioli hanno deciso di non forzare i tempi del recupero. Gigio avrà così tutto il tempo per rientrare nel successivo match del Milan che dovrebbe essere a Lecce.