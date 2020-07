Milan, è l'ora della verità: cinque gare per entrare in Europa League dalla porta principale

vedi letture

È l’ora della verità. Dopo aver scollinato con successo, uscendo indenne da un trittico terribile (Lazio, Juventus e Napoli) e da una gara insidiosa come quella contro il Parma, il Milan si prepara al rush finale della stagione. Non ci sono altre montagne da scalare - sottolinea il Corriere della Sera - ma tappe complicate come la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo o la sfida interna con l’Atalanta (quella della "manita" prima di Natale, tanto per intenderci).

Il massimo che il Milan può raggiungere è l’Europa League, ma per come si era messa la stagione è un traguardo da non buttare via. I rossoneri hanno cinque partite a disposizione per entrare nelle coppe dalla porta principale, evitando il giro lungo dei preliminari. Col Napoli già sicuro dell’accesso ai gironi, la missione è arrivare davanti alla Roma. La squadra di Fonseca è attualmente a +4 su quella di Pioli, ma l’obiettivo è alla portata. Accedere direttamente alla fase a gironi dell’Europa League significherebbe poter pianificare con maggior serenità - e con più tempo - una stagione che inizierà già il 12 settembre e che si prospetta intensa e piena di incertezze.