Milan, ecco la delegazione che incontrerà l'Uefa martedì prossimo

La Stampa: "Via ai Mondiali, così la Russia rompe l'isolamento"

Il Fatto Quotidiano: "Mondiali orfani, tu per chi tifi?"

Tuttosport: "Mondiale, via nel caos". Spagna shock

Il Secolo XIX: "Sportiello per la porta". Caccia al dopo Viviano

Il Mattino: "Ancelotti è sicuro. Per la porta vuole Areola"

Libero titola: "Zitti e Mosca". Tifosi italiani in silenzio

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina la composizione della delegazione rossonera che incontrerà l’Uefa martedì prossimo: ci sarà l’ad Marco Fassone, l’avvocato Cappelli (membro del Cda e a capo della task force legale) e il professor Lago, ex presidente della Camera investigativa Uefa e già consulente del Milan ai tempi della richiesta sul voluntary agreement. Nelle scorse ore, si è sparsa la voce anche della possibile presenza di un rappresentante di Elliott.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy