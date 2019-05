© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Piccolo sospiro di sollievo per il Milan relativamente alle condizioni fisiche di Lucas Biglia. Il centrocampista ieri sera ha lasciato San Siro in stampelle dopo l'infortunio patito durante la partita contro il Bologna ma la lastra fatta in nottata ha escluso fratture. Nel pomeriggio l'argentino effettuerà una risonanza magnetica nella zona sacro-iliaca del nervo sciatico. Ancora troppo presto per capire se il giocatore potrà essere a disposizione per sabato contro la Fiorentina. A riportarlo è Sky Sport.