Da biglietteria a store, disponibile da oggi su iOS

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Contenuti esclusivi, esperienze in diretta, aggiornamenti costanti e servizi come biglietteria e store: sono gli ingredienti principali della nuova app del Milan, lanciata oggi per iOS e a breve disponibile anche su Android. Rilasciata in italiano e in inglese, la nuova app del Milan disporrà di diverse funzioni live e permetterà ai tifosi di accedere alle statistiche, ai commenti, ai gol, alle formazioni ufficiali e di votare per l'MVP del match a fine partita. Per celebrare il lancio della nuova app, questa sera i possessori di iPhone potranno assistere in diretta all'amichevole di questa sera contro il Cesena (ore 20.30). ''Il lancio dell'applicazione ufficiale -spiega il Chief Revenue Officer rossonero, Casper Stylsvig - rappresenta un importante step nel processo di digitalizzazione del Club. Ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi mesi che permetteranno al Club di migliorare il livello dei servizi offerti ed aumentare il gradimento dei tifosi e dei partner commerciali''.