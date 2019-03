Milan Femminile, Giacinti: "Abbiamo lasciato lo Scudetto alle altre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valentina Giacinti, autrice della rete che è valsa ieri la vittoria al Milan contro l’Orobica Bergamo, ha parlato a Milan Tv del successo delle rossonere: “Abbiamo quattro finali. Una l’abbiamo portata a casa e dobbiamo continuare così. Dobbiamo cercare di chiudere prima le partite perché lo 0-1 non ci basta. Io preferisco giocare punta centrale, a due è più facile per un attaccante centrare il gol e l’intesa giusta, con una compagna come Sabatino. Secondo me a volte facciamo l’errore di accontentarci pensando di avere in pugno la gara e poi basta un’occasione perché la partita cambi. Abbiamo questo atteggiamento da cambiare, e ci lavoreremo su. Dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo vincerle tutte. Sappiamo benissimo che i punti con Florentia, Sassuolo e Mozzanica all’andata hanno fatto si che ora noi siamo in questa situazione. Sono stati pareggi determinanti, potevamo chiudere al primo posto il girone di andata. L’abbiamo buttata via noi. Siamo consapevoli dei nostri errori, abbiamo lasciato lo scudetto alle altre. Questo ci farà crescere e capire che ora le partite, anche con le squadre inferiori sulla carta, non sono facili. Dobbiamo cercare di portare a casa sempre i punti”