Milan Femminile, Morace: "Buona partita fino al rosso a Fusetti"

Al termine di Fiorentina Women-Milan 4-0, ad acmilan.com, Coach Carolina Morace ha analizzato il primo ko stagionale nella Serie A Femminile:

ESPULSIONE ED ERRORI

"È stata una buona partita fino al 34', quando è stata espulsa Laura (Fusetti). Fino a quel momento avevamo avuto diverse occasioni da gol con Giacinti e Giugliano. Non posso lamentarmi: siamo venute qua a fare la nostra partita, ma in dieci contro undici in casa della Fiorentina non ce la puoi fare. Normale aver regalato degli spazi. Anche se in inferiorità numerica abbiamo avuto un'altra chance non concretizzata. Poi lo sfortunato errore di Korenciova, che comunque ha fatto una grande gara, ci ha tagliato le gambe. Purtroppo l'errore ci sta e quello del portiere è il più determinante, ma ha giocato molto bene e ha dato sicurezza alla squadra soprattutto nelle uscite".

A TESTA ALTA

"Malgrado una giocatrice in meno e la difesa a tre, abbiamo continuato a giocare. L'avevamo preparata in maniera diversa, con tre attaccanti e non due. Alle ragazze ho detto che il campionato è ancora lungo, abbiamo solo perso una battaglia. Preferisco perdere contro la Fiorentina che lasciare punti per strada contro squadre inferiori alla nostra. Sinceramente il nostro obiettivo non è mai stato lo scudetto, siamo un po' le outsider del campionato. Anche oggi ci siamo espresse bene quando eravamo in undici, continuiamo sulla nostra strada. Vogliamo sempre vincere e alla fine vedremo dove arriveremo".

ADESSO LA SOSTA, POI IL SASSUOLO

"Vedremo come torneranno le giocatrici dopo questa pausa, gli impegni della Nazionale saranno importanti per la preparazione. Siamo tifosi della Nazionale italiana, speriamo per il momento del campionato che non tornino stanche o infortunate per poter recuperare le energie mentali e andare subito oltre a questa sconfitta