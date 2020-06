Milan, fermati i rapinatori di Castillejo e recuperato orologio da 80mila euro

La Polizia Stradale ha fermato nel pomeriggio di oggi due uomini ritenuti responsabili della rapina ai danni del giocatore del Milan Samu Casillejo. Il fermo è avvenuto nell’area di servizio di Bettolle, in provincia di Arezzo. Il calciatore spagnolo nel pomerigio di oggi si è presentato in questura a Milano per sporgere denuncia e proprio mentre si trovava negli uffici la Polstrada ha contattato i colleghi meneghini per segnalare il fermo dei due trentenni che avevano in auto l’orologio rubato ieri al giocatore (dal valore di circa 80mila euro). Entrambi sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, spiega la Repubblica sul proprio sito web.