Milan, focus su tecnica e tiri in porta nell'allenamento di oggi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo per il Milan quest'oggi, il terreno ribassato alle spalle degli spogliatoi, per iniziare con una serie di esercizi di tecnica. Il gruppo è stato poi suddiviso in quattro squadre da cinque giocatori ciascuna, per alcune partitelle su campo ridotto con porte piccole. Il lavoro tecnico è poi proseguito con un'esercitazione così composta: controllo orientato, cross e tiri in porta. Focus sul possesso palla prima di chiudere la sessione di oggi con una partitella su campo ridotto.