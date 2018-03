Milan, Gattuso: "Gli arbitri possono sbagliare. Donnarumma pure"

Dopo la sconfitta di San Siro nella gara di andata, il Milan è uscito sconfitto per 3-1 anche nel ritorno contro l'Arsenal a Londra. I rossoneri salutano così l'Europa League, il tecnico Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di Sky Sport la mancata qualificazione ai quarti di finale: "Io sono orgoglioso dei miei giocatori, il passaggio del turno lo abbiamo compromesso a Milano. Dobbiamo continuare così e non svaccare, non gol perché manca cattiveria. Non voglio parlare degli arbitri, come sbagliano i calciatori possono sbagliare anche gli arbitri. Il percorso che dobbiamo fare è questo, continuamo su questa strada".

C'è delusione? "Tutta la squadra sta alzando l'asticella, sia in Italia che in Europa. Sono contento ma anche arrabbiato per il 3-1 perché non dobbiamo mai mollare. Dobbiamo preparare partita dopo partita, lavorare con grande serenità. Non voglio sentire alibi, mancano undici partite in campionato, una finale di Coppa Italia: noi possiamo fare ancora di più, siamo giovani e possiamo arrivare al livello dell'Arsenal".

L'errore di Donnarumma? Hanno sbagliato i grandi portieri, sbagliano i grandi giocatori. Come si sbaglia un rigore, si sbaglia anche in porta, l'importante è non farsi condizionare. Questa settimana si è parlato troppo di Reina, dobbiamo lasciarlo tranquillo, io ho il dovere di proteggerlo. C'è grande rispetto e fiducia nei confronti di Gigio.

Dal punto di vista tattico avete sofferto? "Nel primo tempo abbiamo sofferto con Suso, dovevamo scivolare un po' meglio a centrocampo con Kessié ma sono contento della prestazione. Potevamo fargli male e sviluppare meglio il gioco, ma a livello di personalità mi è piaciuta molto".

Come giudica l'attacco? "Kalinic ha più esperienza degli altri due, in questo momento fa fatica a sopportare carichi pesanti. Se sta bene fisicamente ci può dare una grande mano, ma sono contento di tutti e tre gli attaccanti. L'importante è farsi trovare pronti e lavorare con serietà".