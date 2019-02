© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di oggi, vigilia di Milan-Cagliari, Gattuso proverà la formazione che scenderà in campo nel posticipo della 23esima giornata di campionato. Come riporta Tuttosport, si va verso la conferma dell’undici schierato all’Olimpico, con Suso e Calhanoglu alle spalle di Piatek e il trio di centrocampo Paquetà-Bakayoko-Kessié. In difesa il quartetto formato da Rodríguez, Romagnoli, Musacchio e Calabria.