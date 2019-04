© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattso prova a cambiare il Milan. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, in vista della gara contro l'Udinese, il tecnico rossonero sarebbe pronto a rilanciare Lucas Paquetá dal primo minuto, ma non solo. Il brasiliano, infatti, potrebbe giocare da trequartista, ruolo ricoperto al Brasile ma solo sporadicamente in Italia, alle spalle di una coppia d'attacco: Ringhio potrebbe infatti accantonare il 4-3-3 per scegliere il 4-3-1-2, in cui Piatek sarebbe affiancato da uno tra Patrick Cutrone e Samu Castillejo, con l'italiano al momento favorito. Solo panchina, in questo caso, per Suso.