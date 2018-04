Milan, Gattuso porta la squadra a cena per fare gruppo

Fonte: Antonio Vitiello per Milannews.it

Cena di squadra questa sera per i giocatori rossoneri e mister Gattuso. Secondo quanto appreso da MilanNews.it. il tecnico ha voluto portare il gruppo a cena per fare gruppo in un momento delicato (due punti nelle ultime tre partite con il Napoli sullo sfondo), ma soprattutto per festeggiare il rinnovo contrattuale recentemente firmato dall’allenatore calabrese. Sarà Rino ad offrire a tutti, ringraziando i ragazzi per tutto quello che hanno dato fino ad ora.