In vista della sfida di questa sera, il tecnico del Milan Rino Gattuso recupera Kessié ed è pronto a insistere su Suso in fase offensiva. Ancora panchina per Cutrone, che dopo il mal di pancia evidenziato dal suo agente ha ricevuto questo messaggio in conferenza dal proprio allenatore: "Si alleni con entusiasmo e voglia: ha giocato spezzoni importanti. In generale sono contento se un giocatore ha il muso, significa che ci tiene. L'importante è avere rispetto di chi è al Milan". Ovviamente giocherà Piatek. A riportarlo è Il Corriere della Sera.