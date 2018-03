Milan, Gattuso: "Risultato bugiardo, gara simile a quella di Londra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è intervenuto a Premium Sport: "Nel finale la stanchezza è subentrata e loro avevano grandi giocatori e ne hanno approfittato. Resta la bella prestazione, ora guardiamo avanti. Questa gara ha ricordato quella di Londra, con risultato bugiardo. Abbiamo perso tutti insieme, dobbiamo ancora migliorare".

Cosa cambia nella rincorsa alla Champions? "Ora pensiamo a recuperare energie. Fino a tre mesi fa era qualcosa di impensabile, ora mancano nove partite. Vedremo".

André Silva l'ha soddisfatto? "Ha perso pochi palloni e ha fatto salire la squadra. Ho visto un giocatore brillante. Non ho problemi in attacco, anzi".

Ha qualche rimorso? "Della soddisfazione della prestazione me ne sbotto, rimane il risultato di 3-1 per la Juve e nessuno si ricorderà della partita. La Juve ha maggior fisicità e questo aspetto ha fatto la differenza. Sono contento ma mi brucia e se non succede lo stesso ai ragazzi non diventeranno mai giocatori importanti".