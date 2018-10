Milan, Gattuso ritrova Pasqua dopo la sfuriata di domenica

© foto di Federico De Luca

Il finale della partita tra Milan e Sampdoria è stato animato dalla rabbia di Rino Gattuso contro il quarto uomo a causa di un recupero allungato che ha mandato su tutte le furie il tecnico rossonero. Il componente della direzione arbitrale era Fabrizio Pasqua di Tivoli, che per l'appunto sarà l'arbitro della sfida di domani sera tra i rossoneri e il Genoa. Lo stesso Gattuso a fine partita si era scusato dichiarando: "Non avevo capito che il recupero fosse stato allungato, mi scuso con tutti perché non è stato un bel vedere". Vedremo se questi buoni propositi proseguiranno in campo contro il Grifone. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.