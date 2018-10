Milan, Gattuso si aggrappa al 4-4-2 per uscire dalla crisi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gennaro Gattuso studia il passaggio al 4-4-2. Lo spiega Tuttosport che racconta di come il Milan abbia sempre ottenuto il risultato sperato quando da un inconsistente 4-3-3 è passato al modulo a doppia punta con Higuain e Cutrone insieme. Un modulo storicamente nel dna rossonero e al quale Ringhio può aggrapparsi per le prossime uscite contro Sampdoria, Genoa e Udinese. Decisive anche e soprattutto per il suo futuro sulla panchina rossonera.