Ivan Gazidis, dirigente del Milan, è stato rieletto nell'executive board dell'ECA. Questo il tweet ufficiale.

Ivan Gazidis, CEO @acmilan, has been re-elected to the ECA Executive Board. #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/DpfRn8SgDs

— #ECAGeneralAssembly (@ECAEurope) 25 marzo 2019