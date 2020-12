Milan, Gazidis sull'episodio di PSG-Basaksehir: "Sono un po' spaventato dalle reazioni estreme"

vedi letture

Ivan Gazidis, ad del Milan, è stato intervistato dalla BBC. Una lunga panoramica su calcio giocato e non solo: "L'episodio in PSG-Basaksehir? Parliamo tanto a proposito di razzismo ma sono un po' spaventato dalle reazioni estreme che abbiamo. Ognuno di noi porta con sé dei pregiudizi, tutti. Possono essere comportamenti non dettati dall'odio ma dall'ignoranza e dalla mancanza di empatia. Se i miei giocatori facessero una cosa del genere (uscire fuori dal campo, ndr) li supporterei, perché so che lo farebbero per un qualcosa che sentono fortemente. Abbiamo bisogno di ascoltare quei sentimenti se siamo in grado di affrontarli nel modo giusto. C'è qualcosa di più importante dei punti e di quello che succede sul campo. In generale posso dire che il calcio è stata una forza estremamente positiva riguardo queste cose".