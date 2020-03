Milan-Genoa, i convocati di Nicola: out Ghiglione, Lerager, Pajac e Radovanovic

Sono 24 i convocati del Genoa per la sfida in programma domani a Milano contro il Milan, valida per il 26° turno di Serie A. Fuori dall’elenco Ghiglione, Lerager, Pajac e Radovanovic, mentre Rovella è stato aggregato alla Primavera per la partita in trasferta con la Juventus. Questi tutti i calciatori rossoblù a disposizione di mister Nicola:

Portieri: Perin, Ichazo, Marchetti.

Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Romero, Masiello, Soumaoro.

Centrocampista: Jagiello, Eriksson, Schone, Sturaro, Cassata, Ankersen, Behrami,

Attaccanti: Sanabria, Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti.