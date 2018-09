Milan, gli scatti più belli della rifinitura alla vigilia del Dudelange

“Valencia-Juve? I bianconeri sono ancora in fase di rodaggio, soprattutto CR7. I gol contro il Sassuolo hanno sbloccato il portoghese... questo fa ben sperare per il futuro”. Così a TuttoMercatoWeb Cristiano Bergodi a proposito della partita di questa sera tra il Valencia e la Juventus....

Il Messaggero titola: "Edin, il dottore per la Roma"

Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo - Emre Can e Boateng dal 1'

Le probabili formazioni di SPAL-Atalanta - Ilicic ci prova, Paloschi in panchina

Le probabili formazioni di Salernitana-Padova – Dubbi per Colantuono e Bisoli

Le probabili formazioni di Livorno-Crotone - Dubbi in attacco per Lucarelli

Le probabili di Galatasaray-Lokomotiv - Problemi in attacco per Semin

Le probabili formazioni di Bruges-Dortmund - Dubbio Pulišić per Favre

Le probabili formazioni di Liverpool-PSG - Dubbio Firmino per Klopp

Le probabili formazioni di Young Boys-United - Gioca Fred, out Valencia

Le probabili formazioni di Benfica-Bayern - Muller fa cento in Champions

Il Milan partirà oggi pomeriggio dall’aeroporto della Malpensa (Terminal 2) per raggiungere Lussemburgo, dove domani sera sarà impegnato in Europa League contro il Dudelange: l’aereo con a bordo i rossoneri decollerà alle 17. Intanto questa mattina la formazione di Gennaro Gattuso ha svolto la rifinitura e questi sono gli scatti esclusivi di Tuttomercatoweb.com.

