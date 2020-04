Milan, gli stranieri in quarantena: all'appello mancano solo Ibrahimovic e Kessie

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui giocatori stranieri del Milan che nelle settimane scorse erano tornati a casa nei rispettivi paesi. Come noto chi rientra in Italia deve trascorrere un periodo di quarantena di 14 giorni a casa e così sarà per tutti. In una riunione dirigenziale di ieri, inoltre, è stato chiarito come nessun giocatore potrà nuovamente lasciare l’Italia almeno fino a nuove comunicazioni. I giocatori che ancora non sono rientrati sono 2: uno è Zlatan Ibrahimovic che continua ad allenarsi con l’Hammarby in Svezia di comune accordo con la società. Il rientro, nel caso, avverrà solo dopo che sarà stata decisa una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti collettivi. L’altro è Franck Kessie: il centrocampista è ancora bloccato in Costa d’Avorio a causa della penuria di aerei in grado di riportarlo in Italia.