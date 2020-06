Milan, gruppo diviso a Milanello fra scarico e tecnica: ora due giorni di riposo

vedi letture

Ripresa immediata degli allenamenti per il Milan che deve smaltire l'eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta ieri per mano della Juventus. Come riporta Milannews.it i calciatori che sono scesi in campo ieri sera all'Allianz Stadium hanno svolto un defaticante mentre chi non ha giocato ha effettuato una seduta tecnica. Terapie invece per i giocatori che sono ai box per infortunio. La squadra adesso osserverà due giorni di riposo prima di ritornare in campo agli ordini di mister Stefano Pioli martedì pomeriggio.