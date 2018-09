Milan, Haidara: "Higuain mi ha impressionato, sogno diventare capitano"

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Raiola replica a Sacchi: "Non ha né intelligenza né classe, mi fa pena"

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Italia, Sirigu supera Perin: per Mancini è lui il vice-Donnarumma

B. Robson: "Sorpreso da CR7, non pensavo potesse scegliere la Juve"

Atalanta, Toloi verso il recupero per la SPAL. Ilicic in forse

Torino, Ola Aina non recupera per l'Udinese. E Mazzarri ha un dubbio

Spagna, Rodrigo: "De Gea ci ha salvati! Buon inizio per me e la squadra"

Bologna, odissea in Giappone per Pulgar

F. Galli: "Sarà un anno importante per Cutrone. Conti la rivelazione"

Juventus, Cristiano Ronaldo ricarica le pile in vista della ripresa

Nuno Gomes esalta André Silva: "Al Milan non ha avuto fiducia, è forte"

Lucarelli vs Lucarelli, la foto virale: "Tante volte contro....nemici mai"

Torino, terapie per Aina e Ansaldi, personalizzato per Lyanco

Le pagelle dell'Olanda - Babel sempre in agguato, disastro Promes

Vorresti giocare al Milan in futuro? "Certo".

Il giocatore del Milan che ti ha impressionato in allenamento? "Higuain".

