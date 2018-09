Milan, Higuain a caccia del primo gol: positivi i precedenti col Cagliari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain, come sottolinea il sito ufficiale del Milan, ha segnato sei gol in sette partite giocate contro il Cagliari in Serie A, senza mai perdere contro la formazione rossoblu: cinque vittorie e due pareggi nei precedenti. Il rossoblù porta bene all'ex Juventus, ancora alla ricerca del primo gol in Serie A con la maglia del Milan.