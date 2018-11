Milan, Higuain al lavoro a Milanello per esserci con la Juve

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gonzalo Higuain al lavoro per domenica sera. Come sottolinea il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'attaccante argentino - che non è partito per la trasferta di Siviglia per sfidare il Betis - è rimasto a Milanello con l'obiettivo di esserci contro la Juventus nel big match della dodicesima giornata di Serie A.