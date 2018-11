Milan, Higuain fuori per precauzione? Domenica prossima c'è la Juventus

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Evitare un bianconero, per sfidarne un altro. Come prevedibile, l'uscita di Gonzalo Higuain nel primo tempo di Udinese-Milan potrebbe essere dovuta soprattutto a motivi precauzionali. In attesa dei doverosi accertamenti, è quello che filtra secondo quanto riferito dai bordocampisti di Sky: giovedì il Milan affronterà il Betis Siviglia in Europa League, ma soprattutto nel prossimo turno di campionato c'è la Juventus. Considerato che l'acciacco del Pipita pare dovuto alla contusione dopo il colpo ricevuto sul fianco, e non ad altri guai muscolari, i tifosi del Milan possono sperare di vederlo in campo contro il suo passato.