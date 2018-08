Milan, Higuain ha stupito tutti: è già un uomo spogliatoio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

All'interno dello spogliatoio del Milan sono rimasti tutti stupiti in positivo da Gonzalo Higuain. Tutti sapevano che si trattava di un grande attaccante, ma in pochi si aspettavano che potesse diventare subito una vera e propria anima della squadra. E' arrivato a Milanello asciutto e pronto per la preparazione, adesso è carico a molla e fisicamente all'altezza di un campione pronto ad arrotondare il bottino già conquistato contro il Napoli. Per adesso ha segnato da ex 5 volte su 6 partite. Sabato vorrebbe dare un altro dispiacere al suo ex datore di lavoro De Laurentiis. E Gattuso non vede l'ora di applaudirlo. A riportarlo è Il Corriere della Sera.